Paris 2024 dévoile son programme de tests

Le comité d’organisation des Jeux de Paris 2024 se prépare à tester l’ensemble des sites et des disciplines à partir de cet été et jusqu’au printemps prochain.



Premier rendez-vous en juillet à Marseille pour la voile.



Sans être une réplique des Jeux avant l’heure, ces événements tests ont pour vocation de permettre à Paris 2024 et à l’ensemble des acteurs associés à l’organisation d’être prêt à l’été 2024, au moment où le monde entier aura les yeux rivés vers la France pour les Jeux. Et ainsi d’opérer des ajustements, si nécessaire, pour assurer une livraison opérationnelle optimale de l’événement.



Une grande partie des activités du programme de tests sera organisée durant les douze mois qui précèderont les Jeux, jusqu’en juin 2024 pour la toute dernière épreuve test (l’athlétisme et le para athlétisme au Stade de France). La première, portée par Paris 2024, se tiendra du 9 au 16 juillet prochain à Marseille, sur le site de la Marina qui accueillera à cette occasion une grande compétition internationale de voile.