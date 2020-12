Paris 2024 : le programme des Jeux Olympiques dévoilé

Les Jeux Olympiques sont toujours marquants. L’édition parisienne prévue dans un peu moins de 4 ans ne devrait pas faire exception et va incorporer plusieurs nouveautés majeures dans son programme.

Première bonne nouvelle : une parité totale. Il y aura autant d’hommes que de femmes compétiteurs/trices dans la compétition en 2024. 5250 femmes devraient donc composer les rangs des JO sur les 10 500 athlètes attendus.

Deuxième bonne nouvelle : Quatre nouveaux sports en compétition. C’était de notoriété publique depuis maintenant plusieurs mois mais la nouvelle a été confirmée par le Comité Internationale des Jeux Olympiques (CIO) lundi : le surf, le skateboard, l’escalade et le breakdance feront partie des sports officiels des Jeux Olympiques 2024.

Troisième bonne nouvelle : 8 nouvelles épreuves. 20 sports sur les 28 qui composent les Jeux avaient demandé à revoir les épreuves qui composaient la compétition dans leur sport. Le CIO a tranché et 5 sports sont finalement concernés par ces changements un peu techniques qu’on vous décrit ci-dessous.

En voile d’abord, le 470 mixte, le kite et une nouvelle autre épreuve, qui sera surement la course au large – en attente de validation en mai prochain – font leur entrée au programme. Dans le sens inverse, le Finn, et les 470 hommes et femmes disparaissent.

En canoë, le slalom extrême hommes et femmes vont remplacer deux courses en ligne.

En athlétisme, une épreuve mixte (encore à préciser) remplacera le 50km marche.

En boxe, une catégorie hommes va laisser place à une catégorie féminine.

Et enfin, en tir, une épreuve de skeet mixte va remplacer une de trap.