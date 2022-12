Paris conserve son titre de première destination touristique mondiale, selon la société d’études de marché britannique Euromonitor.



La capitale française devance les villes de Dubaï et Amsterdam, qui complètent le reste du podium 2022.



Selon le rapport d’Euromonitor “Paris a conservé le titre de première ville du monde grâce à des performances exceptionnelles dans les domaines de la politique et de l’attractivité du tourisme, des infrastructures touristiques et des performances touristiques, et a été une nouvelle fois couronnée destination la plus performante de la région”