Paris-Nice : une 5e étape forte en rebondissement

La 5e étape du Paris-Nice, la plus longue de cette édition, a été remportée par Niccolo Bonifazio, le sprinteur de l’équipe Total Direct Énergie.

Il est allé arracher la victoire au Slovène Jan Tratnik (Bahrain-Merida), qui avait tenu la tête de la course durant 221 km. L’arrivée de l’étape avait lieu à La Côte-Saint-André.

La 6e étape se déroule entièrement dans le Vaucluse, au départ de Sorgues. 161 km de course plus tard les coureurs arriveront à Apt. Ils n’auront plus qu’a se préparer pour les deux dernières étapes de la course du soleil.