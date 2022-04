Paris-Roubaix : le Néerlandais Dylan Van Baarle remporte la 119e édition

Le Néerlandais Dylan Van Baarle (29 ans) a remporté en solitaire ce dimanche la 119e édition de Paris-Roubaix. Il y a deux semaines, le coureur d’Ineos Grenadiers avait déjà décroché la deuxième place sur le Tour des Flandres.



Dylan Van Baarle devance Wout van Aert (Jumbo Visma) et Stefan Küng (Groupama-FDJ). Le Néerlandais a laissé tous ses adversaires sur place en attaquant à environ 20 kilomètres de l’arrivée. Les premiers Français Adrien Petit et Laurent Pichon terminent respectivement 6e et 8e.

⏮ Relive the final KM as 🇳🇱 @DylanvanBaarle wins Paris-Roubaix!

⏮ Retour sur le dernier kilomètre et la victoire de 🇳🇱 @DylanvanBaarle !#ParisRoubaix pic.twitter.com/BWLlDkWt3d — Paris-Roubaix (@Paris_Roubaix) April 17, 2022