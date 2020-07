Paris va accueillir un cinéma flottant

C’est une expérience insolite qui pourrait peut-être un jour s’exporter à Lyon. Le 18 juillet, des Parisiens pourront voir le film Le Grand Bain de Gilles Lellouche depuis un bateau sur le bassin de La Villette dans le 19e arrondissement de la capitale.

Une opération gratuite peu commune qui a pour but de lancer l’édition 2020 de Paris Plages.



Pour l’occasion, 38 bateaux électriques (accueillant entre 2 et 6 personnes) seront mis à disposition ainsi que 150 transats. Vous vous en doutez, il n’y aura pas de place pour tout le monde. La ville a donc décidé d’organiser un tirage au sort. Les inscriptions se font jusqu’au 15 juillet. Plus d’infos ici



Alors a quand un événement similaire sur le lac du parc de la Tête d’or ?