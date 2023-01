Part-Dieu : une concertation sur la végétalisation dès ce lundi

Ce lundi à 19h, à l’Auditorium, une première réunion publique lancera la concertation autour des espaces publics du cœur de la Part-Dieu.



Objectif : informer, échanger et recueillir les attentes des usagers (salariés, habitants et passants) afin d’enrichir ces études et la programmation de ces futurs espaces publics.

5 hectares sont concernés comprenant :

la rue et le boisement Bouchut ;

l’agrandissement de la place du Lac et la rue du Lac (entre la rue Bouchut et la rue Paul-Bert) ;

la promenade Garibaldi (entre la rue Servient et la rue Paul-Bert) ;

le mail piéton de la rue Servient (entre la rue Garibaldi et le centre commercial).

Comment participer ?

Du 16 janvier au 10 mars, les équipes de la SPL Lyon Part-Dieu iront à la rencontre des nombreux usagers qui fréquentent le quartier : les riverains (salariés et habitants), mais aussi les passants, voyageurs ou usagers du centre commercial.

Un questionnaire sera prochainement mis en ligne sur lyon-partdieu.com pour recueillir les impressions de tout un chacun sur les espaces publics actuels et ses idées pour demain ! Des événements sur inscription permettront d’approfondir ces questionnements : marches exploratoires, ateliers « carte sur table »…