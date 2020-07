Pas de Ballon d’Or en 2020

Ce lundi en début d’après-midi, France Football, à l’origine du trophée individuel le plus convoité de l’univers footballistique, a indiqué qu’il ne serait pas décerné cette année en raison de la crise sanitaire.

Propriétaire de France Football, le Groupe L’Equipe a pris cette décision inédite. «Pour la première fois depuis 1956, le Ballon d’Or va faire une pause », indique Pascal Ferré, rédacteur en chef de France Football dans un communiqué. « Il n’y aura pas d’édition 2020, car il s’avère, après réflexion, que toutes les conditions ne sont pas réunies. Nous pensons qu’une année aussi singulière ne peut ni ne doit être traitée comme une année ordinaire. »

Lionel Messi et Megan Rapinoe, ainsi que De Ligt et Alisson pour les Trophées Kopa et Yachine, devront donc attendre 2021 pour connaitre leurs successeurs. À noter que le jury habituel du Ballon d’Or, à savoir quelque 180 jurés répartis dans le monde entier, désignera en fin d’année l’équipe de tous les temps. «Cette formation de légende sera révélée sur les différents supports de L’Équipe et France Football. »