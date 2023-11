Pas-de-Calais : en raison des intempéries, les établissements scolaires resteront fermés au moins jusqu’à mardi

En raison des intempéries qui ont mené à des inondations dans le Pas-de-Calais ces derniers jours, les établissements scolaires des 279 communes les plus touchées resteront fermés jusqu’au moins ce mardi. Ainsi tous les lycées, collèges, écoles élémentaires et maternelles, ainsi que les crèches garderont portes closes. De nouvelles précipitations ont eu lieu ce dimanche et dans la nuit de dimanche à lundi, et d’autres pourraient encore se produire prochainement.