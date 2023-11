Pas-de-Calais : Gérald Darmanin demande la fermeture des établissements scolaires et des crèches dans 200 communes en raison des intempéries

Le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a demandé ce jeudi au préfet du Pas-de-Calais de fermer les établissements scolaires et les crèches dans 200 communes du département puisque selon ses mots « il est possible que les évènements de cette nuit soient plus importants que ceux déjà vécus cette semaine ». La vigilance rouge pluie et inondation est maintenue au moins jusqu’à ce vendredi midi.