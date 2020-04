Pas de reprise du sport collectif

Le premier ministre Edouard Philippe a annoncé la fin de la saison 2019-2020 pour tous les sports professionnels en France lors de son discours devant les députés de l’Assemblée Nationale.



Conséquence, les saisons de L1, L2 ou encore de Top 14 ne pourront pas aller à leur terme.

Edouard Philippe qui a annoncé la reprise du sport à titre individuel mais pas du sport collectif. « Il sera possible, les beaux jours aidant, de pratiquer une activité sportive individuelle en plein air, en dépassant évidemment la barrière actuelle du km et en respectant les règles de distanciation sociale. Il ne sera possible, ni de pratiquer du sport dans des lieux couverts, ni des sports collectifs ou de contacts. »



Les événements rassemblant plus de 5000 personnes ne pourront pas se tenir avant le mois de septembre.