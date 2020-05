Pascal Mailhos dévoile la stratégie de déconfinement dans la région

Accompagné du recteur d’Académie Olivier Dugrip, et du directeur général de l’Agence régionale de santé (ARS) Auvergne-Rhône-Alpes, Jean-Yves Grall, le préfet de la région, Pascal Mailhos a présenté ce vendredi soir la stratégie de déconfinement dans le Rhône et la région.



Le préfet d’Auvergne-Rhône-Alpes mise tout d’abord sur la prudence et un dépistage massif de la population. Pascal Mailhos a également précisé la stratégie concernant l’identification et l’isolement des cas contacts. Le dispositif mettra en relation le médecin traitant, l’assurance maladie et l’ARS qui travailleront main dans la main, étape par étape, pour identifier les premiers malades à l’origine de la contamination.



Le préfet a également confirmé son objectif de conserver les départements de la région en vert à la fin du mois de mai.