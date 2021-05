Pascal Papé (CSBJ) : “que tout le monde puisse être à 150 %”

À la sortie d’une saison de Nationale décevante (8e), le club de rugby de Bourgoin-Jallieu compte bien revenir au premier plan. En conférence de presse ce mardi, le club a présenté les grands noms de son renouveau.



“La première chose à faire sera de renforcer la cohésion d’équipe” a déclaré Sébastien Tillous-Borde. Le nouveau manager général de l’équipe berjallienne a exprimé son envie de “faire monter le club en pro D2 le plus vite possible.” L’ancien Toulonnais, arrivé en avril 2021, soutient que le CSBJ est un club avec “une âme et un public”.



La dernière recrue phare est un international, formé au club, l’emblématique Pascal Papé. Nommé directeur sportif du CSBJ, l’ex-Francilien aura pour mission “d’assurer la transversalité des plus jeunes jusqu’aux professionnels”. Il avoue être revenu pour “les émotions” que lui procure ce club et pour son poste qui lui offre une grande marge de manœuvre.



“C’est une décision naturelle pour moi, ce sont les émotions qui ont pris les devants. Mon rôle est d’assurer la transversalité entre les petits et les professionnels, de manière à avoir un club qui fonctionne à l’unisson. Pour que ça marche, il faut que tout le monde puisse être à 150% dans ce projet” a confié Pascal Papé.



Le président du CSBJ Henri-Guillaume Gueydan s’est aussi exprimé : “On souhaite évoluer au niveau professionnel sur le long terme […] nous n’avons pas choisi ces grands noms par hasard, nous connaissons leur qualité d’entraîneur mais aussi leur côté humain”.



Homme de l’ombre de ce recrutement, Grégoire Pintiaux, venu de l’USON Nevers (Pro D2), assurera le poste d’entraîneur adjoint. “Ces arrivées sont de bonnes choses pour le club. Je vais m’inscrire dans la continuité de ce qui a été fait”.



Outre ce staff renouvelé, c’est un tiers de l’effectif qui va être modifié avec six joueurs qui viendront gonfler les rangs du CSBJ. Qui seront ces nouveaux arrivants ? La direction du club a précisé que les recrues seraient dévoilées dans les prochains jours, sans donner de dates officielles.

Pascal Papé dans les tribunes du Stade Pierre Rajon à Bourgoin.

© Clément Gazarian