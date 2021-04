Paul Bocuse : une vente éphémère de tarte au flan

Le pâtissier Benoît Charvet réitère “Les Ephémères” au restaurant Paul Bocuse les 17 et 18 avril prochains avec un entremets phare de la pâtisserie française, la tarte au flan sera disponible en 500 pièces.

Cette tarte au flan fera partie des créations signatures mensuelles Bocuse, uniquement à emporter. Elle conjuguera la douceur d’un flan crémeux parfumé à la vanille de Madagascar avec le croquant d’un praliné crunchy aux noix de cajou, pécan, amandes et noisettes du Piemont.

Fondant et équilibré, ce succulent entremet reposera sur une pâte sucrée croustillante, et dévoilera un généreux crémeux à la noisette qui réveillera les sens. Elle sera parsemée de fruits secs caramélisées et ne manquera pas de gourmandise.

Les Ephémères / Edition limitée, 12 euros pièce

Vente en ligne à partir du vendredi 9 Avril 2021

Disponible les 17 et 18 Avril 2021, en Click & Collect sur www.les-ephemeres.fr

A retirer à l’Abbaye de Collonges

Quai de la Jonchère

69660 Collonges-au-Mont-d’Or