Paul Lacombe fait son grand retour à l’ASVEL !

L’ASVEL a officiellement annoncé ce vendredi, le grand retour de Paul Lacombe à l’Astroballe, là où tout avait commencé pour lui en novembre 2008. L’arrière international a signé pour les quatre saisons à venir avec le club villeurbannais.



Âgé de 29 ans, Paul Lacombe a déjà disputé plus de 130 matchs avec l’ASVEL, avant de rejoindre Strasbourg en 2013 puis Monaco en 2017.



Le nouveau joueur de l’ASVEL s’est exprimé sur le site Internet du club. “Revenir un jour à l’ASVEL était une évidence dans mon esprit et je suis très heureux que cela ait pu se faire maintenant. Je vais retrouver le club qui m’a lancé, celui qui m’a fait confiance dès le début et m’a fait connaître le haut niveau. Je suis de retour à la maison !”