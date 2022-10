Peinture Fraîche 2022 : un festival de street-art, et de technologie

Il est de retour pour une quatrième édition. Le festival de street-art « Peinture Fraîche » fait son retour cette année. Il se tiendra jusqu’au 6 novembre, à la Halle Debourg (Lyon 7e). Quatre semaines pour célébrer l’art urbain sous toutes ses formes, du graffiti issu de la rue aux œuvres exposées dans des galeries de renommée internationale.

« Cette année on est un festival de street-art et de technologie. […] On montre de la technologie, ce qui est plutôt rare dans les autres festivals », affirme Pierrick, alias Cart’1, directeur artistique de Peinture Fraîche. Sur cette édition, l’accent est porté sur la technologie. Nous retrouvons par exemple les NFT, des animations renouvelées comme la réalité augmentée, ou encore l’instauration des tips.

la réalité augmentée. Devenue l’animation incontournable du festival, la réalité augmentée va permettre cette année de découvrir davantage l’artiste qui se cache derrière chaque œuvre. À l’aide de votre téléphone, vous pourrez accéder à des biographies et à des images inédites.

les NFT (Non fongible token). Les œuvres numériques peuvent aujourd’hui s’acquérir grâce aux NFT, soit des certificats de propriété numérique sécurisés. Ces derniers permettent aux amateurs d’art et collectionneurs d’acquérir des œuvres authentifiées. Chaque fresque sera numérisée et convertie en NFT puis mise aux enchères, les NFT constituant un autre moyen d’immortaliser et de faire connaître à travers le monde les œuvres de Peinture Fraîche.

les tips. La possibilité sera donnée aux visiteurs de fournir des pourboires aux artistes via carte bleue, Paypal, ou bit coin. « Cela ne se fait nulle part ailleurs. L’idée est de pouvoir aussi communiquer avec l’artiste, lorsqu’on laisse un pourboire, l’artiste reçoit un e-mail, on peut laisser un commentaire à l’artiste », ajoute le directeur artistique.

La technologie permettra aussi au public de s’entraîner au graffiti avec d’autres mediums que le spray, avec le dispositif water light graffiti ou l’Ipad graffiti.