Pélissanne : une petite fille évite de peu une balle perdue d’un chasseur

Selon nos confrères de La Provence, une automobiliste et sa fille, située dans son siège auto, circulaient à bord d’un véhicule à Pélissanne lorsqu’une balle perdue a frôlé l’enfant avant de traverser son sac à langer puis le siège pour venir lui percuter le mollet. Il s’agissait de la balle d’un chasseur qui cherchait des sangliers au vu du calibre. La balle a été grandement ralentie par les différents obstacles et n’a pas plus blessé que cela l’individu qui s’en est tiré avec un bleu. Cependant une plainte a été déposée et une enquête a été ouverte pour tenter de retrouver la personne à l’origine du tir, toujours recherchée pour l’heure.