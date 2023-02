Pélussin : deux adolescents en urgence absolue après une chute de 30m en voiture

Samedi soir, aux alentours de 19h30, une voiture a commis une sortie de route à Pélussin (Loire) et a effectué une chute de 30 mètres. Trois personnes étaient à bord et deux d’entre elles, des mineurs âgés de 15 et 17 ans, sont en état d’urgence absolue. L’autre personne est indemne. Si les causes de l’incident sont encore à déterminer, l’un des blessés a été transféré au centre hospitalier de Lyon sud et l’autre à Vienne.