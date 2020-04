Pendant le confinement, aidez vos voisins !

Il y a quelques jours, la plateforme Lyon Voisins Solidaires était lancée. Elle permet, après son inscription et grâce à la géolocalisation, d’aider ses voisins durant la période de confinement. Que ce soit pour faire des courses, acheter des médicaments ou tout simplement apporter un soutien moral. Ecoutez Charles-Franck Lévy, il est adjoint au maire délégué à la vie associative.

Pour y participer, il suffit de s’inscrire, en tant que personne voulant aider, ou en tant que voisin réclamant de l’aide.

Et face au succès de l’opération de solidarité entre voisins, la ville de Lyon a également poursuivi l’initiative « Tous unis, tous solidaires ». Celle-ci favorise la mise en relation entre les associations et structures ayant besoin de renfort et les personnes volontaires pour réaliser des missions, même ponctuelles comme par exemple Notre Dame des Sans-Abris.

Les associations et collectifs y postent leurs offres urgentes (distribution de repas, aide alimentaire, maintien du lien social pour les personnes fragiles ou isolées, aide aux personnes âgées, malades ou en situation de handicap, missions réalisables à distance par téléphone ou internet. Et en ce moment, ils précisent que certaines missions sont nécessaires pour lutter contre le COVID-19. Pour se porter volontaire, il suffit de postuler aux différentes offres proposées sur la plateforme.