Pentecôte : Bison Futé hisse le drapeau rouge dans la région Auvergne-Rhône-Alpes

Bison Futé prévoit une circulation très difficile ce vendredi 21 mai, synonyme de début du week-end de la Pentecôte. La journée est classée orange au niveau national et rouge dans les régions Île-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes dans le sens des départs.



Sur l’A7, la circulation sera difficile entre Lyon et Montpellier vendredi de 15h à 21h. Dans le sens des retours lundi 24 mai, l’A7 s’annonce très embouteillé tout au long de la journée entre Orange et Lyon.



Dans le sens des départs, vendredi 21 mai :

évitez l’autoroute A7, entre Lyon et Orange, de 15h à 21h et tout particulièrement de 18h à 20h ;

évitez l’autoroute A9, entre Orange et Montpellier, de 15h à 21h et tout particulièrement de 17h à 19h ;

évitez l’autoroute A9, entre Montpellier et Narbonne, de 16h à 20h ;

Samedi 22 mai :

évitez l’autoroute A7, entre Lyon et Orange, de 9h à 18h et tout particulièrement de 10h à 13h ;

évitez l’autoroute A9, entre Orange et Montpellier, de 8h à 17h ;

Et dans le sens des retours, lundi 24 mai :