Perfluorés : il est conseillé de ne pas manger les œufs provenant de certaines communes

Depuis plus de neuf mois, le contrôle de la présence de PFAS par les services de l’État en Auvergne-Rhône-Alpes est renforcé et les résultats de ce dernier étaient portés sur les œufs de poules des particuliers habitants à Pierre-Bénite, Saint Genis-Laval, Oullins et Irigny.



30 prélèvements ont été effectués et les résultats ne sont pas encourageants, 26 de ces œufs révèlent des valeurs supérieures à celle du Règlement UE. Suite à cela, un élargissement des champs d’investigations de ces polluants (PFAS) sur les volailles des particuliers, a été mis en place sur les communes voisines telles que Lyon 7e et 8e, La Mulatière, Chaponost, Charly, Solaize, Sainte-Foy-lès-Lyon, Feyzin, Vourles, Francheville, Saint-Fons, Brignais et Vernaison.



S’il y a bien une présence de polluants, l’État conseille de ne pas consommer les œufs potentiellement contaminés sur les territoires des 4 communes mentionnés, des questions ainsi qu’un prélèvement du terrain sera également effectué.