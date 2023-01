Perfluorés : la préfecture appelle à ne pas consommer œufs et volaille dans quatre communes

La préfecture du Rhône a annoncé avoir détecté, la présence de perfluorés sur des œufs prélevés dans les poulaillers de particuliers, à Pierre-Bénite et à Oullins.



Il est recommandé aux habitants de ces deux communes et des communes limitrophes de ne pas consommer les œufs et la chair des volailles.



La présence de ces PFAS dans les œufs s’expliquerait par la contamination des sols : en picorant, les poules se contaminent, et contaminent ensuite leurs œufs. Bien que les œufs aient une plus forte capacité à concentrer les PFAS que les volailles pondeuses et qu’il n’y ait pas de données actuellement disponibles sur la contamination potentielle de leur chair, les services de l’État pré-supposent une contamination de la chair des volailles.



De même, en l’absence de données exploitables sur la contamination par des PFAS des sols de Saint-Genis-Laval ou Irigny, communes limitrophes de Pierre-Bénite et Oullins, il est préconisé de considérer, par précaution, que la situation est identique sur ces 4 communes.



Des études complémentaires vont être menées par les services de l’État pour déterminer plus précisément la zone impactée. En conséquence, il est recommandé aux personnes résidant à Pierre-Bénite, à Oullins, à Saint-Genis-Laval et à Irigny et qui disposent d’un poulailler :

– De ne pas consommer les œufs produits ;

– De ne pas consommer la chair des volailles.