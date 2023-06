Élisabeth Borne a confirmé l’abaissement à 17 ans de l’âge minimum pour passer l’examen du permis de conduire à 17 ans à partir de janvier 2024.



Sur le média en ligne Brut, la Première ministre a indiqué “Je vous confirme qu’à partir de janvier 2024, on pourra passer le permis de conduire à partir de 17 ans et on pourra rouler à partir de 17 ans”