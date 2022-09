Pernes-les-Fontaines : un conducteur arrêté après 10 jours de course-poursuite

Selon nos confrères de la Provence, un automobiliste a été interpellé par les forces de l’ordre à son domicile de Pernes-les-Fontaines, dix jours après avoir provoqué un accident ayant coûté la vie à un autre usager à Valayans. S’était alors engagé une course-poursuite entre les policiers et le suspect mais les gardiens de la paix avaient dû abandonner pour éviter tout risque pour les autres usagers sur la route. Après quelques jours de recherches, l’homme a été identifié et a été interpellé sans difficulté. Son permis de conduire était suspendu, et son véhicule a été saisi et placé à la fourrière. Il devra répondre de ses actes devant un tribunal désormais.