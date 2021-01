Perrache : place au démantèlement des escalators

Le démantèlement des grands escalators situés place des Archives, a débuté à la gare de Perrache. Les travaux de rénovation de l’ouvrage se poursuivront jusqu’à la fin mars et comprennent le remplacement de l’ascenseur.

Afin de perturber le moins possible l’activité du quartier en journée et pour ne pas interrompre la circulation du tramway T1, les travaux de dépose des escaliers mécaniques sont réalisés de nuit, du 25 janvier au 12 février, lorsque le tramway ne circule pas.

Des accès modifiés pendant les travaux

Le démantèlement des escalators nécessite l’installation d’une grue mobile sur la rue Dugas-Montbel. C’est pourquoi cet axe de circulation sera fermé de 23h à 6h entre le 25 janvier et le 12 février. L’accès des véhicules (taxis, riverains, etc.) se fera par la borne de la rue Smith et la sortie par le cours Suchet.

Pendant les travaux de remplacement de l’ascenseur, les piétons et usagers de la gare sont invités à se reporter vers le nouveau pavillon voyageur et en particulier vers le souterrain Rhône qui permet de traverser la gare et dessert toutes les voies accessibles depuis la passerelle.

La prochaine étape s’achèvera au printemps après le réaménagement du dernier tronçon de la place des Archives.

La prochaine étape d’« Ouvrons Perrache » sera l’ouverture, au printemps 2021, de la voûte ouest qui relie la place des Archives à la place Carnot. Autrefois axe routier, cette voie fait peau neuve pour offrir aux piétons et aux cyclistes un passage linéaire dédié et sécurisé.