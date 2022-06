Peste noire : les mystères de l’origine géographique de la peste enfin percés grâce à l’ADN

L’origine de l’arrivée de la peste noire sur la planète, qui avait tué une grande partie de la population européenne aux alentours de 1346 au Moyen Âge, est enfin connue et, grâce à ces révélations, l’un des plus grands mystères de l’histoire vient d’être levé.

Grâce à des recherches ADN effectuées par des archéologues sur les dents de squelettes enterrés sur les bords du lac Issyk-Koul en 1338-1339, l’origine de la peste noire a été établie en Asie centrale, dans l’actuel Kirghizistan.

Le Kirghizistan, l’une des principales voies commerciales et de circulation à l’époque

Les chercheurs ont décelé le bacille de la peste dans l’ADN de ces dents et ont pu retracer l’origine de cette maladie au Kirghizistan, alors que le doute subsistait concernant le point de départ, situé entre la Chine, de la Sibérie, de la mer Noire ou du Caucase.

Il s’agit donc de la même souche de la peste qui a ensuite déferlé sur l’Afrique et l’Europe, le Kirghizistan se trouvant sur la route de la soie, l’une des principales voies commerciales et de circulation à l’époque, ce qui a permis la circulation de la peste vers l’ouest, notamment via les hommes, mais aussi les poux, les puces des rats.

Mais selon les chercheurs, l’animal à l’origine de la peste noire ne serait aucun d’entre eux mais bien… la marmotte.