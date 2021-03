Pfizer/BioNTech indiquent que leur vaccin est efficace à 100 % sur les 12-15 ans

Les laboratoires Pfizer et BioNTech ont annoncé, ce mercredi, que leur vaccin est efficace, contre la Covid-19, à 100 % sur les adolescents âgés de 12 à 15 ans, selon les résultats d’un essai clinique mené aux Etats-Unis.



Pfizer et BioNTech vont soumettre rapidement leurs données aux différentes autorités de régulation dans le monde pour que la campagne de vaccination des jeunes débute au plus vite. En effet, le duo américano-allemand espère que la vaccination de cette tranche d’âge débutera avant la rentrée prochaine.



À noter que la semaine dernière, le duo a lancé une première étude clinique sur des enfants âgés de 5 à 11 ans. Un groupe d’enfants, âgés de 2 à 5 ans, devrait également recevoir une première dose de vaccin, la semaine prochaine.