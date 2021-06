Pfizer et Moderna : la 2e dose désormais administrable “entre 21 et 49 jours après la première”

Olivier Véran a annoncé ce mardi, que le délai d’administration entre les deux doses de vaccin contre le Covid-19 allait devenir plus flexible en France. La seconde dose sera ainsi administrable entre “21 et 49 jours après la 1ere injection”. L’idée est de faciliter les prises de rendez-vous pendant les vacances.

L’objectif est d'”aller le plus vite possible dans les primo-injections” et de “ne pas freiner l’accès à la première dose à cause des vacances”, selon le ministère de la Santé.

Le ministère veut accélérer aussi le mouvement sur les deuxièmes injections pour “protéger le mieux possible” la population, notamment de variants comme le Delta (auparavant dit indien).

Jusqu’à présent, le rendez-vous pour la deuxième dose des vaccins Pfizer et Moderna devait être pris dans un intervalle de 39 à 42 jours.