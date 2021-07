Pfizer va demander l’autorisation pour une 3e dose de vaccin

Pfizer a fait savoir qu’il planchait sur une troisième dose de vaccin anti-Covid en vue de contrer les nouvelles souches du virus, notamment le variant Delta.



Le laboratoire germano-américain prévoit de demander aux Agences américaine et européenne des médicaments l’autorisation pour une troisième dose de rappel de son vaccin contre le Covid-19, qui pourrait être administrée entre 6 et 12 mois après la deuxième.

Ce nouveau rappel de leur vaccin contre le permettrait de “garantir des niveaux de protection plus élevés” .



“Comme l’ont montré les données publiées par le ministère de la Santé israélien, l’efficacité du vaccin a diminué six mois après la vaccination, à mesure que le variant Delta devenait dominant dans le pays”, écrivent Pfizer et BioNTech dans un communiqué.