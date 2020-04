Philippe Bernachon offre 1 000 œufs en chocolat aux soignants

Ce lundi, de nombreuses personnes vont fêter le lundi de Pâques en confinement. Et le personnel médical va travailler pour lutter contre l’épidémie de coronavirus. Philippe Bernachon, le chocolatier lyonnais, a décidé de faire un geste pour les soignants en ce jour si spécial. Et quoi de mieux pour réchauffer les cœurs que des chocolats garnis de praliné.

En tout, Philippe Bernachon va donner plus de 1 000 chocolats aux différents hôpitaux, Ehpad et cliniques. Parmi les établissements concernés, on retrouve la clinique de l’Infirmerie Protestante de Caluire et Cuire, l’hôpital Edouard Herriots, un Ehpad à Lyon et un à Villeurbanne, l’Institut d’Hématologie et d’Oncologie Pédiatrique et bien d’autres encore. Pour lui, il est important de montrer son soutien aux soignants, se trouvant en première ligne face au COVID-19.

Mais le jour de Pâques est également l’un des jours les plus chargés pour les chocolatiers de France. Or, cette année, le pays est confiné et les chocolatiers craignent que les clients ne soient pas au rendez-vous. Car, en période de confinement, de nombreuses chocolateries ont fermées et les clients se font rare.