Philippe Poutou en meeting à Villeurbanne

Ce mardi, Philippe Poutou, le candidat du Nouveau Parti Anticapitaliste (NPA) est en meeting à Villeurbanne. Il est actuellement engagé dans une course contre-la-montre pour réunir ses 500 parrainages pour participer à l’élection présidentielle.

Philippe Poutou organise son meeting au Centre Culturel et de la Vis Associative de Villeurbanne à 19 heures. Il présentera son programme de rupture anticapitaliste en proposant notamment, un SMIC à 1 800 euros net, 100% des énergies renouvelables en 2050, l’arrêt des fermetures de lit dans les hôpitaux, l’exportation des grands groupes de l’industrie pharmaceutique, la semaine de 32h de travail et la retraite à 60 ans.



La réunion débutera à 19h au Centre Culturel et de la Vie Associative, situé au 234 cours Zola.