Pics d’Or : Lyon nommée pour un banc anti-SDF

Ce lundi, l’agence Auvergne-Rhône-Alpes de la fondation Abbé Pierre en partenariat avec l’association La Cloche, organise la seconde édition des Pics d’Or. Une cérémonie, qui récompense de manière ironique les pires dispositifs anti-SDF, répartis en six catégories.

La ville de Lyon est nominée dans la catégorie “fallait oser”, pour le prix du dispositif le plus décomplexé, avec le banc nommé “sur les rails”, situé rue Crillon dans le 6eme arrondissement.

En dehors de la cérémonie satirique, la fondation Abbé Pierre et l’association La Cloche, ont ordonné une opération “coup de poing” de collage dans Lyon. Le but étant de dénoncer les différents types de mobiliers urbains anti-SDF.

Cette seconde édition, se tiendra ce lundi dès 20 heures au théâtre de l’Atelier à Paris.