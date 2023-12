Une collecte de sang s’est tenue à Pierre de Bresse en milieu de semaine à la salle des fêtes de la commune. Au total près de 68 personnes ont donné leur sang. Six collectes de sang et 414 dons ont pu être récolté cette année à Pierre de Bresse indique le journal de Saône et Loire. Si vous souhaitez donner, la prochaine collecte se tiendra le 24 janvier de 15h30 à 19h30.