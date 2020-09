Piétonnisation à Lyon : quelles rues impactées les 26 et 27 septembre ?

Il sera conseillé de laisser sa voiture au garage à Lyon et Villeurbanne les 26 et 27 septembre prochain.



La piétonnisation d’une trentaine de rues aura lieu de 11h à 19h. Contrairement aux précédentes expériences, il n’y a pas que la Presqu’île qui sera impactée par ce dispositif baptisé “La voie est libre”. Les neuf arrondissements lyonnais ainsi que Villeurbanne seront concernés.



Objectif de cette baisse de la circulation en ville selon la Mairie et la Métropole de Lyon : une ambiance agréable pour se promener, faire ses courses, une meilleure qualité de l’air et une baisse des nuisances sonores.

Les rues concernées à Lyon et Villeurbanne :

1er et 2e arrondissements : de la place Carnot jusqu’au boulevard de la Croix-Rousse



3e arrondissement :

rue Paul Bert, entre la rue Flandrin et la rue Baraban,

le cours du Dr Long, entre la rue Bonnand et la rue Charles Richard,

le cours Eugénie, entre le cours du Dr Long et l’avenue du Château

4e arrondissement :

grande rue de la Croix-Rousse, de la rue Hénon jusqu’à la petite place de la Croix-Rousse,

rue du Mail jusqu’à la rue Pailleron,

rue d’Ivry,

rue du Chariot d’or

5e arrondissement : ​​​​​​

rue de Trion et rue des Farges, entre la place Saint-Just et la place des Minimes,

rue Saint-Alexandre,

rue des Macchabées entre la montée de Choulans et la rue de Trion,

montée du chemin neuf,

rue de l’Antiquaille

6e arrondissement :

place Lyautey, du n°2 au n°10 et du n°11 au n°13,

cours Franklin Roosevelt, du n°1 au n°3b et du n°2 au n°8

7e arrondissement :

rue de la Thibaudière, entre l’avenue Jean-Jaurès et la place Saint-Louis,

place Jules Guesde,

rue Sébastien Gryphe, entre l’avenue Berthelot et la rue Chevreul,

rue Bonald entre la rue de Marseille et la rue Cavenne

8e arrondissement :

place Ambroise Courtois,

place du 8 mai 1945,

rue du commandant Pégout

9e arrondissement :

rue Laporte,

rue de la Claire entre la place de Paris et la rue Transversale

Villeurbanne : Avenue Henri Barbusse