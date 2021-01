Piétonnisation du cours Charlemagne : « Une décision punitive » selon le maire du 2e

La mairie de Lyon et le président de Métropole de Lyon souhaitent piétonniser le cours Charlemagne. Une enquête auprès des habitants du secteur Confluence a été effectué, de manière à recueillir les avis et remarques éventuelles.

9 000 questionnaires ont été distribués et les résultats se basent sur 458 réponses.

Il s’avère que ce projet ne fait pas l’unanimité au sein de la population puisque 71,3% des sondés ne sont pas favorables à la piétonnisation du cours Charlemagne. On y retrouve des remarques telles que : “cela engorge inutilement les rues adjacentes et crée un bouchon permanent ! “, ou encore ” les zones piétonnes du quartier sont déjà importantes “.

Seuls 17% sont favorables et 11,7% n’ont pas d’avis tranché et demandent à en savoir plus sur le projet. De plus, certains riverains sont inquiets pour l’accès à leur domicile ou leur parking. En effet, les habitants ne peuvent pas tous se déplacer à vélo, en trottinette ou encore en transport en commun.

Pierre Oliver assure que le quartier de Confluence est “adapté aux mobilités douces” et que l’équipe de 2e arrondissement met en place “un programme de verdissement de la Presqu’Île “.

Il ajoute en disant que cette piétonnisation est une ” décision punitive ” car supprimer cet accès par la route va créer des embouteillages ainsi qu’une pollution sonore et visuelle. Et donc « bouleverser l’équilibre déjà mis en place “.