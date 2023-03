Piétonnisation, végétalisation et ZTL pour le projet Presqu’île à vivre

Grégory Doucet et Bruno Bernard ont dévoilé les axes principaux de leur projet « Presqu’île à vivre ». En place depuis 2021, ce projet viserait à « apaiser et sécuriser » la Presqu’île en donnant une certaine priorité aux piétons. Pour ce projet, le maire et le président de la Métropole de Lyon affirment avoir été à la rencontre de commerçants et habitants du secteur Bellecour à Hôtel de Ville, prenant en compte leurs idées et besoins.

Ce projet passe d’abord par deux axes importants : la création d’une Zone à Trafic Limitée (ZTL) et la piétonnisation de la Presqu’île. Suivant le projet, la rue de la République et la place des Cordeliers seraient entièrement « livrées » aux piétons grâce à des aménagements transitoires. Plusieurs autres rues de la Presqu’île seront également modifiées :

la rue Serlin sera rendue piétonne d’ici fin 2025.

La rue Grenette sera fermée à la circulation automobile et réservée à la circulation des transports en commun.

La rue de la Barre sera réaménagée avec le passage de la voie lyonnaise n°12, et les trottoirs seront élargis.

La circulation en voiture dans ces rues sera donc redirigée sur les quais.

Moins de voitures, mais plus de bus

La Presqu’île sera piétonisée, mais restera une « zone de rencontre ». Vélos, trottinettes et certains « ayants droit » (livreurs, aides aux personnes à mobilité réduite, riverains, secours) pourront circuler dans les zones mentionnées.

Bruno Bernard a également annoncé « le maintien et l’amélioration de la desserte de transports en commun. Une nouvelle ligne de bus reliant Hôtel de Ville à Part-Dieu sera notamment créée en 2025.

Un projet à destination de tous

Pour accompagner ces changements, la Presqu’île sera végétalisée. Plusieurs arbres et arbustes seront donc plantés dans certaines rues de la zone afin de contenir le réchauffement climatique.

La totalité du projet reviendrait entre 20 à 25 millions d’euros à la Métropole. Un projet que Grégory Doucet et Bruno Bernard affirment être « pour tous » et dans l’intérêt du bien commun.