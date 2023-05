Pique-nique au château de Pierre-de-Bresse

Le château de Pierre-de-Bresse vous invite à un pique-nique sous les arbres du parc du château au mois de juin. Vous pourrez mélanger architecture, avec le château de style versaillais avec gastronomie locale en savourant un repas bressan. Des activités sont également prévues comme des jeux en bois et des danses bressanes avec Mémoire de Sornay.

Au menu, vous pourrez déguster du jambon persillé, des tartelettes de petits-pois et cornichons, un poulet de Bresse rôti et son jus, un gratin dauphinois. Du fromage blanc, crème de Bresse AOC et enfin des tartes au quemeau bressane. Des gaufres et boissons seront vendues sur place également.

Le repas aura lieu le 4 juin est ouvrira à 12h jusqu’à 18h. Pour y participer, il est obligatoire de s’inscrire avant le 26 mai. Il est accessible à partir de 24€.

Pour vous inscrire, vous pouvez cliquer ici.