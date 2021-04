Piratage de Facebook : les données personnelles de 20 millions de Français dans la nature

Des numéros de téléphone de 533 millions d’utilisatrices et utilisateurs de Facebook ont été publiés, librement et illégalement, sur le web.



Les données, proviennent d’une fuite Facebook datant de 2019, mais les numéros sont désormais accessibles ce qui fait craindre des arnaques ou du piratage. Près de 20 millions de comptes français pourraient être affectés.



En plus des numéros de téléphone, la fuite concerne l’identifiant Facebook des victimes, permettant de faire le lien avec leur profil notamment des noms ou encore des dates de naissance. Autant d’informations sensibles qui pourraient être utilisées.



Les données contiennent des informations sur 533 millions d’utilisateurs de 106 pays.