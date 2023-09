Place à la 3e édition du “Villeurbanne All-Star” ce mercredi

C’est un rendez-vous à noter que ce mercredi. L’ASVEL présentera sa nouvelle équipe masculine à l’occasion de « Villeurbanne All-Star », une grande fête du basket organisée par la Ville, l’ASVEL, l’OSV et 5 clubs amateurs de Villeurbanne.



En plus de mettre à l’honneur le basket-ball sous toutes ses formes, cette 3e édition inclura des animations danse hip-hop, graff… Le rendez-vous est fixé de 14h30 à 20h, place Chanoine-Boursier.

Villeurbanne All-Star débutera par un show de danse hip-hop à 14h30 puis sera ponctué d’animations graff, fresque collaborative ou encore battle de danse participatif. De 15h à 17h30, 6 ateliers de basket seront animés par les clubs amateurs de Villeurbanne : BCCL, Asvel féminin, AS Buers basket, ALAP basket et Asvel basket association. Des concours de tirs et de dribbles et des challenges basket seront notamment proposés.

Dès 18h, l’ASVEL présentera son effectif 2023-2024 et ses nouvelles recrues.