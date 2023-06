Place à la 5ème édition de la Vélo Gourmande en Sud Bourgogne

Après l’effort, le réconfort. C’est l’idée au cœur de l’évènement organisé en Sud Bourgogne.

Il s’agit du Vélo gourmande, un parcours à vélo qui permet de découvrir la région sous un autre angle. Le circuit s’étend sur 25km et est rythmé par des pauses gourmandes et dégustations de vins locaux.

Ce sera l’occasion pour vous de découvrir le paysage du vignoble Mâconnais, et de rencontrer des chefs, producteurs, vignerons fiers de leur territoire. La cinquième édition de la Vélo Gourmande aura lieu ce samedi et ce dimanche.



Pour rappel, la dernière édition avait rassemblé plus de 400 participants.



Vous pouvez vous inscrire sur velo-gourmande.com