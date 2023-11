Place à la concertation autour du tramway express de l’ouest lyonnais

Coup d’envoi des discussions au sujet de Tram express de l’ouest Lyonnais.



La concertation préalable débute ce lundi et va durer 3 mois. Vous allez pourvoir poser des questions, et donner votre avis. Le tram doit relier Lyon à Tassin via le 5e arrondissement. Les études de faisabilités lancées à l’automne 2022 ont permis d’affiner le tracé et ses alternatives qui seront présentés lors de la concertation préalable.



La concertation permettra de trouver la meilleure insertion du projet à travers 2 options : un tracé direct via la rue Joliot Curie et une autre alternative via le quartier Libération. Sous le plateau du 5ème, entre Ménival et la Saône, deux stations souterraines sont envisagées afin de desservir le Point du Jour puis Charcot. A l’arrivée à Lyon centre, la ligne traversera la Saône grâce à la création d’un nouvel ouvrage d’art et viendra se connecter au réseau existant (T1/T2) cours Suchet ou rue Montrochet.



Le projet pourrait aboutir en 2031