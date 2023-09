Place à la fête médiévale de Donzy ce week-end

La fête médiévale de Donzy se déroule du 9 au 10 septembre ce week-end dans la commune de Salt-En-Donzy (Loire). Des animations médiévales sont prévues dès ce samedi à partir de 14h avec des ateliers pour les enfants, des discussions avec des écrivains régionaux, des spécialistes de l’art, de l’artisanat, de l’apiculture ou encore de la photographie.



La journée du dimanche sera consacrée à un marché de producteurs locaux (fruits, légumes, fromages, viande, glaces artisanales, vins…) entre 9h et 13h. A 15h, Shock Wave et Cafard Palace seront sur scène pour un concert qui s’annonce grandiose.



À noter que l’entrée pour cet événement est gratuite. Vous aurez la possibilité de vous hydrater et de vous restaurer. Une vente de billets de tombola sera organisée sur les deux jours.