Place au 78e anniversaire de la Libération de Chalon

Le 78e anniversaire de la Libération de Chalon sera célébré ce lundi. A cette occasion, la Municipalité, en accord et avec le concours de toutes les Associations d’Anciens Combattants et Victimes de Guerre, organise une cérémonie commémorative.

La cérémonie se déroulera de la façon suivante :

Une délégation conduite par les représentants de la Municipalité à laquelle pourront se joindre les porte-drapeaux et les représentants des diverses Associations d’Anciens Combattants et Victimes de Guerre, se rendra en autocar à la Stèle ancienne prison, au Monument de la Défense, au Monument Résistance-Déportation, au Monument aux Morts, rue du Four des Chênes et au Monument des Fusillés de Crissey .

A partir de 19h, début de la cérémonie au monument aux Morts, esplanade de la Légion d’Honneur, quai Gambetta. Pour rappeler l’heure à laquelle Chalon fut libérée, les cloches des églises de la commune vont retentir à 16 heures.