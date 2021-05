Place au premier tour de l’Open Parc Auvergne-Rhône-Alpes

Coup d’envoi de l’Open Parc Auvergne-Rhône-Alpes ce lundi. La fin des qualifications et les premiers matchs du premier tour de cet ATP 250 ont lieu en ce début de semaine.



Du côté des qualifications, Grégoire Barrère sera opposé Antoine Hoang et Joao Sousa affrontera le Français Arthur Rinderknech.



Concernant les entrées en lice Gilles Simon, Corentin Moutet, Ugo Humbert et Pierre-Hugues Herbert fouleront la terre battue du parc de la Tête d’Or, si le temps le permet.



A noter que du public sera autorisé à partir de mercredi pour cette 4e édition. Malheureusement toutes les places ont déjà été vendues. La billetterie a été prise d’assaut et vidée en quelques heures mercredi dernier.

⚠️ SOLD OUT ! ⚠️

Victime de son succès, tous les billets mis en vente ce matin ont trouvé preneur en 2h !! 😱😎



D'autres places pourraient être remis en vente d'ici le début du tournoi. Nous vous invitons à suivre nos réseaux sociaux pour en être informé 😉



1/2 — Open Parc ARA (@OpenParcARA) May 12, 2021