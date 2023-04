Place aux Fleurs revient le 29 avril à Chalon

L’opération Place aux Fleurs revient le 29 avril place de l’Hôtel de Ville à Chalon.

Le principe est simple : en possession d’un contenant vide (jardinière, pot, vasque…), et après achat de plantes auprès des professionnels sur place, vous pourrez profiter, gratuitement, d’un mélange terre-compost et du service de rempotage assuré de main de maître par le service des Espaces verts. Pour être un top-jardinier, venez échanger avec les bénévoles passionnés de la Société d’Horticulture et les agents du service des Espaces Verts qui répondront à toutes vos questions. L’association France Lyme vous parlera du danger des tiques. Les agents du Grand Chalon vous initieront aux bons gestes du compostage. Les bénévoles de la Bricothèque vous présenteront des nouveaux outils performants pour le jardinage. Vous pourrez repartir avec un vase peint à la main.

Les gourmands pourront se procurer du miel 100 % chalonnais. Les animaux de la mini-ferme attendent les plus jeunes pour se faire caresser et prendre de magnifiques photos !