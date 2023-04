Place Jean-Jaurès à Saint-Etienne : terminus pour les voitures

La place Jean-Jaurès, située entre la rue Gerentet et la rue Balay, va se voir refuser l’accès aux voitures définitivement avant cet été afin de devenir une zone piétonne. Mis à part les services de secours, certains riverains et quelques transports en commun, l’ensemble des voitures se verront dans l’impossibilité de passer grâce à des bornes.

Cette décision a été prise dans le but de désengorger la place et de l’apaiser et de la sécuriser. Elle prend suite à une volonté de ralentir la quantité de voitures dans le centre et de mettre en avant les modes doux.