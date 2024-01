Plaine du Bouchage : la cellule de veille inondation est de nouveau activée

La cellule de veille inondation est de nouveau activée dans la plaine du Bouchage pour cette fin de semaine.

La cote a atteint 205 à 10h ce jeudi matin au droit de la station de Brangues. De ce fait, le Syndicat de Défense Contre les Eaux du Haut Rhône a activé la cellule de veille inondation. Elle regroupe les Maires et des élus des communes concernées (Les Avenières Veyrins-Thuellin, Le Bouchage, Brangues et Groslée-Saint-Benoit) et associe la commune d’Aoste.



A 20h ce jeudi soir, la cote était à 205,43 contre 205,28 à 13h30. La hausse s’est poursuivie et les débits à l’amont sont soutenus mais les niveaux tendent à se stabiliser dans notre secteur.



Pour rappel, la plaine du Nord-Isère avait été inondée le 13 décembre pour éviter que l’eau du Rhône ne monte à Lyon.



