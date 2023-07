Plaintes des enfants d’Alain Delon envers sa compagne pour “harcèlement moral”

Les trois enfants d’Alain Delon, Anthony, 58 ans, Anouchka, 32 ans, et Alain-Fabien, 29 ans ont porté plainte ce mercredi contre Hiromi, la compagne de l’acteur, qui partage sa vie depuis deux ans.

Entre autres, Hiromi est accusée de « harcèlement moral » et de « détournement de correspondances ». Quant à ces chefs d’accusation, l’avocat de la famille d’Alain Delon compte bien mener l’enquête et suspecte un « abus de faiblesse ».

L’aîné de la fratrie a d’ailleurs publié un communiqué dans lequel il relate les faits qui lui paraissent suspects depuis le 31 janvier 2022.

Le parquet de Montargis dans le Loiret a alors ouvert une enquête préliminaire ce jeudi à l’encontre de la compagne de l’acteur : “Par déclaration signée et jointe à la plainte, il était indiqué qu’Alain Delon s’associait à celle-ci”, déclare le parquet.