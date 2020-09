Plan de relance : les principales annonces du gouvernement

Le gouvernement a détaillé ce jeudi les principales annonces de son plan de relance de l’économie. Baptisé “France relance”, il s’élève à 100 milliards d’euros sur deux ans.



Le plan comprend près de 70 mesures réparties sur trois axes majeurs : la transition écologique (30 milliards d’€), la compétitivité des entreprises (35 milliards d’€) et la cohésion sociale et territoriale (35 milliards d’€).



L’objectif du gouvernement est de retrouver en 2022 le niveau d’activité présent avant la crise liée au Covid-19. Dès 2021, le Premier ministre Jean Castex, espère notamment la création de 200 000 emplois dans le but de voir le chômage baisser progressivement.



À noter que la dette publique devrait resté supérieure à 120 % du PIB jusqu’en 2025. Selon Bruno Lemaire, ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance, “le rétablissement des finances publiques passe après la relance économique.”