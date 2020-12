Plan de vaccination : les principales annonces du gouvernement

Le gouvernement français a détaillé ce jeudi soir sa stratégie vaccinale pour lutter contre le Covid-19. Le Premier ministre a déclaré que le processus de cette campagne de vaccination se fera en trois étapes selon les populations prioritaires.



Dans un premier temps, la priorité sera donnée au personnel soignant et aux personnes les plus vulnérables. Un million de personnes se feront vacciner entre janvier et février. 14 millions de personnes seront ensuite concernés par la vaccination en mars, avant l’ultime étape de la campagne vaccinale au printemps prochain qui concernera le reste de la population.



À noter que la vaccination sera gratuite pour tous et que 200 millions de doses potentielles seront disponibles en France. Le Premier ministre a déclaré que “le début de cette campagne de vaccination n’était plus qu’une question de semaines”.



Concernant les fêtes de fin d’année, le gouvernement s’est également exprimé ce jeudi sur le sujet à l’occasion de cette conférence de presse. Il recommande une jauge de six adultes à table (sans compter les enfants).